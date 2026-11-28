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Dopo la vittoria in Champions League con lo Stoccarda, l’Inter si rituffa sul campionato. Stasera affronterà il Genoa a San Siro. Per la gara contro il Genoa di questa sera torna dal 1’ Lautaro Martinez, dopo il gol siglato mercoledì contro i tedeschi.

“Non è stato il pallone messo nella buca dello Stoccarda, nemmeno l’adorazione di San Siro per il sovrano ritrovato. A spalancargli il campo dall’inizio è stato il lavoro certosino e paziente nel laboratorio di Appiano Gentile, un crescendo giorno dopo giorno: così oggi Lautaro Martinez indossa di nuovo una maglia da titolare nerazzurro dopo sei interminabili settimane. I flessori della coscia sinistra hanno fatto i capricci dopo la notte sfortunata col Bruges, 13 ottobre, e i minuti crescenti dalla panchina, prima una decina in A nel disastro di Bergamo e poi una ventina a San Siro in Champions contro i tedeschi (più il gol iconico del 2-0), sono serviti da preparazione per questo momento atteso da 46 giorni. Contro il Genoa per l’Inter sarà un tranquillizzante ritorno alla normalità, il calore delle cose note: in attacco comanda il capitano di questa epoca e, accanto all’argentino, il tecnico è tentato di piazzare di nuovo il gemello francese, che giocherebbe da titolare la 15esima di fila”, scrive La Gazzetta dello Sport.

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“Lautaro con accanto Thuram, la cara vecchia ThuLa che mai passa di moda nei negozi di Milano, nonostante l’immagine di Pio riempia ormai tutte le vetrine natalizie. Pur contendendo il posto a Marcus, Esposito per una volta parte un’incollatura dietro: questo ultimo dubbio offensivo sarà comunque sciolto oggi. Martedì, in Coppa Italia sempre col Grifone, il ragazzo di casa avrebbe comunque modo di riprendere il suo posto, sempre assieme al capitano bisognoso di mettere fieno in cascina dopo lo stop”.

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“Domenica scorsa a Bergamo il re argentino aveva comunque il freno tirato per le sette partite fuori e il ricordo dello stiramento alla coscia: trotterellava e perfino lui, inconsciamente, pensava di aver messo in banca il risultato. L’atteggiamento con lo Stoccarda è stato differente: più scatti e più pressing, fino alla conclusione in gol dopo un’azione corale, con passaggio di Dimarco e acutissimo velo di Pio. Stavolta, partendo dall’inizio contro il Genoa, dovrà mostrare i nuovi progressi fisici anche se, a meno di bisogni estremi, dovrebbe rimanere in campo un’oretta o poco più. Ritrova un’Inter che in campionato ha perso la vetta e vede non una, ma due romane davanti e che, in generale, ha scoperto gerarchie variabili davanti. Lautaro ha dimostrato ampiamente di saper ballare con entrambi i partner: con Esposito può abbassarsi per ricevere e lasciare a Pio il compito di fare la lotta greco-romana con i centrali, salvo poi attaccare nell’area alle sue spalle come con lo Stoccarda. Con Thuram, invece, ha il caro vecchio compagno che può allungare la difesa e aprirgli spazio fra le linee. Lautaro è pronto allo scatto di fine anno, da stasera fino alla Supercoppa del 22 dicembre contro la Lazio dei miracoli. Quel giorno vuole alzare il terzo trofeo del 2026: se starà bene, la sua presenza in campo non è in discussione. Qualche dubbio in più, semmai, su chi sarà al suo fianco”, aggiunge il quotidiano.