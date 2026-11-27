Le parole dell'ex portiere a proposito dei nerazzurri di Cristian Chivu dopo il primo scorcio di stagione
La mossa strategica dell'Inter per il futuro: cambiano le cose e arriva il nuovo benchmark
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Nel corso del podcast ‘Tre uomini ed una capra’, Emiliano Viviano ha parlato dell’avvio di stagione dell’Inter di Cristian Chivu. Qui alcune delle sue considerazioni:
“Secondo me l’Inter a inizio stagione ha cercato di cambiare un po’ la fisionomia degli anni di Inzaghi. Era la strada giusta, poi ha preso un po’ troppi gol, è andata in svantaggio in diverse partite ed è diventata un po’ ibrida. Si è trovata un po' in difficoltà e ha cercato una soluzione. Deve ancora capire chi è, ma sta facendo un campionato fantastico e si è ripresa in Champions. Quello di cui non si parla abbastanza è che le altre stanno andando forte. Il Milan in un avvio di campionato normale sarebbe primo. Il Como quinto viaggia a una media di 82 punti”.
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