Ovviamente il loro impegno andrà calibrato sulla base di una lunga assenza dai campi da gioco, visto che il difensore è out da Verona-Inter del 23 novembre mentre il turco si era fermato per un nuovo problema al polpaccio un paio di giorni dopo l'infortunio rimediato in campo all’Epifania nel corso della finale di Supercoppa. Il difensore in questo periodo è stato sostituito in maniera egregia da De Vrij e invece in cabina di regia è stato Asllani a fare le veci dell’ex Milan, con l'eccezione del lancio di Zielinski dal primo minuto nella sfida contro il Lecce.

Taremi a rischio

Passando al reparto d’attacco, invece, se da una parte Lautaro e Thuram stanno girando a mille, dall'altra in vista della sfida contro il Milan rimane in dubbio la presenza di Taremi (ieri per lui soltanto personalizzato) ed è ancora tagliato fuori Correa, fermatosi durante il periodo della Supercoppa in Arabia. Oggi sull'iraniano se ne saprà di più, soprattutto in chiave convocazione per poter provare ad andare almeno in panchina", si legge.