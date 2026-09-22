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Tra i giocatori che devono recuperare c'è anche Calhanoglu. Il regista non è sceso in campo nel big match contro la Roma e ora avrà queste tre settimane per lavorare e cercare di farsi trovare pronto alla ripresa.

Getty Images

"Nessun riposo per Hakan Calhanoglu. Il turco in questi giorni, che Chivu ha concesso di libertà a chi non è partito per gli impegni nazionali, sta continuando ad andare ad Appiano Gentile per proseguire il suo recupero. La scorsa settimana si è fermato per un risentimento muscolare all’adduttore della coscia destra, ora lavora da solo e in palestra. Il regista in questo inizio di campionato ha giocato tre partite su cinque, oltre a un’ora in Champions contro il Real Madrid: nelle prime due uscite di Serie A ha anche segnato due reti e la seconda (al Cagliari) si è rivelata decisiva per la vittoria", si legge su La Gazzetta dello Sport.

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Insomma, Calha ha iniziato forte ma poi è stato costretto allo stop. Ora la parola d’ordine è “cautela”, perché come al solito Chivu vuole evitare di affrettare i tempi per scongiurare qualsiasi rischio di ricaduta. Nei prossimi giorni si capirà quando anche lui, come Spence, potrà tornare ad allenarsi insieme al gruppo. La voglia di tornare in campo, e di farlo dal primo minuto, col Parma alla ripresa del campionato è tanta, ma nessun azzardo", aggiunge Gazzetta.