VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Bastoni? Non credo ci sia lesione, un problema che aveva da..."

C'è una sola nota stonata nella serata di Champions League dell'Inter. I nerazzurri hanno battuto lo Stoccarda con una prestazione convincente, ma Cristian Chivu ha dovuto fare i conti con l'ennesimo infortunio muscolare. Al 41' del primo tempo Alessandro Bastoni ha chiesto il cambio: "Ho sentito il muscolo duro", ha detto il difensore uscendo sconsolato.

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"La prima diagnosi per il mancino azzurro parla di indolenzimento al quadricipite: andrà valutato con esami ad hoc domani, ma il fatto che camminasse sulle sue gambe potrebbe far ben sperare il suo allenatore. «Non credo che sia una lesione, si è fermato subito ed ha evitato che diventasse più serio, era un problema che arrivava da qualche giorno...», ha ammesso il tecnico".

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"Quello di Bastoni è, comunque, l’ennesimo stop muscolare dell’Inter che, al momento, ha fuori Zielinski per un problema al piede destro sentito in Nazionale e, soprattutto, Calha e Bonny, entrambi per uno stiramento ai flessori della coscia destra. Lautaro, invece, dal suo problema è guarito ormai completamente e da ieri se ne sono accorti tutti".

(Gazzetta dello Sport)