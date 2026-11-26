Senza Calhanoglu il testimone del rigorista in casa Inter è passato a Petar Sucic. Dopo l'Atalanta, il centrocampista croato si è ripetuto contro lo Stoccarda e non ha sbagliato. Due rigori fotocopia per freddezza con tanto di saltello che a molti ha ricordato Jorginho. Anche alla Gazzetta dello Sport che ha, però, delle perplessità in merito.

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"Lo Stoccarda ha provato a partire sparato anche nella ripresa, ma è durato poco, perché è incocciato in un’Inter attenta e perché Vagnoman, l’esterno destro, ha allargato un braccio su un cross di Dimarco. Rigore netto, eppure concesso via Var. Thuram si è impossessato del pallone e si è finto il tiratore designato, poi ha lasciato il pallone a Sucic e il croato ha duplicato il penalty di Bergamo: rincorsa, saltino e tiro spiazzante".

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"In assenza di Calhanoglu, l’Inter ha trovato un ottimo vice rigorista anche se sul salterello abbiamo delle perplessità, per colpa di Jorginho in Nazionale. Nel finale, Chivu ha allestito il 5-4-1 della resistenza, con Diouf al posto di Pio, e ha conservato la terza vittoria di fila in questa Champions. Tre successi, per giunta, senza subire reti. Quando vuole, quando tiene la testa posto, quando non si smarrisce nel labirinto della sua endemica stravaganza, l’Inter sa essere solida, altro che 4-4 demenziali".

(Gazzetta dello Sport)