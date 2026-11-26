Nerazzurri vittoriosi in casa contro lo Stoccarda e ora a -1 dalle prime otto: l'analisi di Fcinter1908.it dopo la gara
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I tre punti in tasca non sono affatto banali: l'Inter è ora sì dodicesima, ma ad appena un punto dall'ottava classificata, il Manchester City, che è fermo a pari punti con Sporting e Borussia Dortmund. Proprio in Westfalia, contro il BVB, tra due settimane ci si giocherà una fetta importante di qualificazione. Se l'Inter innestasse la quarta (vittoria di fila), il quadro della situazione comincerebbe a diventare piuttosto invitante.
L'Inter che non concede gol da 305’, ha mantenuto la porta inviolata in 3 delle proprie 5 partite finora giocate in Champions League. Nessuna squadra ha fatto meglio in questa edizione. Ed è questo il dato probabilmente più rassicurante, di netta contrapposizione rispetto a quanto invece sta avvenendo in campionato. L’imbattibilità europea è figlia di tante situazioni positive, che per forza di cose non entrano nel tabellino, ma meritano altrettanta attenzione.
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