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Analisi

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VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Sconfitte o pareggi restiamo sul pezzo e niente drammi"

La vittoria di ieri aiuta a sistemare le cose. Spazzando via le nuvole grigie che si erano accumulate sul cielo di Appiano Gentile, ma anche permettendo all'Inter di avvicinarsi al G8 di Champions League. In Europa la squadra di Chivu ha finalmente innestato la marcia giusta e riesce a mantenerla senza particolari difficoltà, nonostante le contingenze. La musichetta ha ridestato in fretta i nerazzurri. Il biscione è uscito dalla tana con la cattiveria giusta, ipnotizzato dalle dolci note che tutto il continente ama. Ne è uscita una gara di grande applicazione mentale e sacrificio.

Getty Images

I tre punti in tasca non sono affatto banali: l'Inter è ora sì dodicesima, ma ad appena un punto dall'ottava classificata, il Manchester City, che è fermo a pari punti con Sporting e Borussia Dortmund. Proprio in Westfalia, contro il BVB, tra due settimane ci si giocherà una fetta importante di qualificazione. Se l'Inter innestasse la quarta (vittoria di fila), il quadro della situazione comincerebbe a diventare piuttosto invitante.

L'Inter che non concede gol da 305’, ha mantenuto la porta inviolata in 3 delle proprie 5 partite finora giocate in Champions League. Nessuna squadra ha fatto meglio in questa edizione. Ed è questo il dato probabilmente più rassicurante, di netta contrapposizione rispetto a quanto invece sta avvenendo in campionato. L’imbattibilità europea è figlia di tante situazioni positive, che per forza di cose non entrano nel tabellino, ma meritano altrettanta attenzione.

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