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L'Inter ha vinto perché ci ha creduto ed è rimasta in partita, accettando anche di sporcarsi le mani. Non è stato facile contro lo Stoccarda, soprattutto all'inizio. Lo sottolinea il Corriere dello Sport:

Getty Images

"L’Inter ci ha messo un quarto d’ora a scuotersi e a capire come disinnescare il pressing alto dello Stoccarda. Ha pure rischiato di andare sotto su una maldestra respinta di Bisseck. Ma Martinez ha messo una pezza sulla stoccata di Fuhrich. Poi le sgolate di Chivu hanno trovato ascolto. Stop alla costruzione lenta da dietro, che finiva per attirare la pressione avversaria, e spazio alle verticalizzazioni immediate per le punte, con Esposito ad accorciare e Thuram a svariare soprattutto a sinistra. Proprio su una straordinaria apertura di Pio, davanti a Spence si è aperta un’autostrada. Solo che l’inglese ha sparato addosso a Seimen.

Da lì in poi è stata sempre l’Inter a martellare, abbandonando gli svolazzi per andare sul concreto. Inutile e controproducente, infatti, portare troppo palla, agevolando la pressione tedesca. Più utile cercare la giocata tra le linee o l’imbucata per saltare la linea alta dello Stoccarda. Il difetto è non aver trovato il vantaggio. Per colpe proprie, nel caso di Thuram, che, liberato da un errato passaggio all’indietro di Jeltsch, ha solo sfiorato il primo palo. E pure per sfortuna, visto che l’esterno destro di Barella è andato a infrangersi sul palo interno".