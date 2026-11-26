L'Inter batte lo Stoccarda e centra l terza vittoria consecutiva in Champions League. In un San Siro strapieno, i nerazzurri giocano una gara accorta e alla fine portano a casa tre punti vitali per inseguire l'accesso diretto agli ottavi. Il giorno dopo la gara, la Gazzetta dello Sport analizza la prova della squadra di Chivu.

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"L’Inter si è guadagnata, anzi si è meritata in Champions la vittoria di cui aveva bisogno per archiviare il folle 4-4 contro l’Atalanta in campionato. Sono tre punti che consentono di salire a quota nove, al dodicesimo posto del classificone a 36, e sistemano in modo quasi definitivo la questione playoff e aprono qualcosa di più di uno spiraglio per l’ingresso nelle prime otto e l’accesso diretto agli ottavi, oggi distante appena un punto. Impresa ardua, ma non impossibile se l’Inter si applicherà come ha fatto contro lo Stoccarda, una squadra ispida, respingente e reagente, che è stata domata con intelligenza e razionalità".

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"L’Inter ha sofferto quando c’era da soffrire, in avvio e sull’1-0. E ha premuto e colpito quando bisognava farlo per non impaludarsi in uno 0-0 grigio e per rimpinguare poi il risultato con il 2-0 della sicurezza, realizzato dal rientrante Lautaro, alla rete numero 28 in Champions. Non che ce ne fosse bisogno, ma si è avuta l’ennesima conferma dell’imprescindibilità del capitano, non ci può essere Inter senza Lautaro. E forse vale il contrario, difficile che “Lauti” trovi un habitat come questo, San Siro è il suo regno. Unica nota stonata l’infortunio di Bastoni. Per il resto, nulla da ridire, la prestazione è stata solida, con Carlos Augusto, Barella e Pio Esposito luccicanti per personalità e per “trascinanza”, ovvero la capacità di trascinare i compagni nei momenti più complicati.