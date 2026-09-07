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Sostituito nella parte finale di Inter-Napoli, Federico Dimarco ha un problemino al ginocchio e potrebbe saltare la sfida di domani contro il Real Madrid.

Getty Images

Come scrive La Gazzetta dello Sport, "C’è un problema nell’Inter che sta preparando l’esordio in Champions League al Bernabeu contro il Real Madrid di Mourinho: Federico Dimarco ha riportato una leggera distorsione al ginocchio sinistro contro il Napoli, che lo ha costretto a chiedere il cambio nel secondo tempo. L’infortunio non è considerato grave dallo staff medico dell’Inter. Ma è possibile che Dimarco venga esentato dalla trasferta spagnola. Una decisione verrà presa stamattina. In ogni caso nella formazione titolare dovrebbe tornare Carlos Augusto, che sabato è stato protagonista nell’emozionante rimonta contro gli azzurri di Allegri".