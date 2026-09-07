VIDEO / Guarro e Pace EP17: Pagelle Inter-Napoli giocatore per giocatore. E a Chivu...

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Per l'esordio in Champions League in casa del Real Madrid, Chivu pensa a qualche cambio nella formazione iniziale. In difesa la certezza si chiama Bisseck, mentre potrebbe essere una sorpresa sulla fascia destra.

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"In difesa sembra difficile fare a meno di questo Bisseck. A destra, invece, almeno inizialmente, potrebbe esserci spazio per Luis Henrique, ferma restando l’ottima prestazione di Diouf. Nel caso, comunque, quest’ultimo diventerà una delle carte da giocare in corsa. Come premesso, Chivu ormai ne ha molte da estrarre nel suo mazzo. Nessuno in Italia ha la stessa abbondanza, in termini di quantità e di qualità. È fondamentale per ribaltare il corso di una partita, come accaduto proprio con il Napoli", analizza il Corriere dello Sport.