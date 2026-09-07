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Pio Esposito ha rinnovato il suo contratto con l'Inter. La notizia era nell'aria da tempo, da ieri è diventata ufficiale.

Getty Images

"Non solo il presente, ma da ieri ufficialmente anche il futuro di Pio Esposito è tinto di nerazzurro. La firma era già arrivata nei giorni scorsi, al termine di una trattativa condotta in estate dalle parti in grande serenità per prevenire qualsiasi tipo di complicazione e giungere subito all'obiettivo comune. Il club nerazzurro attraverso la decisione di prolungare il contratto del classe 2005 fino al 2032, e al contempo adeguare il suo ingaggio fino addirittura a superare i 3 milioni di euro di ingaggio, ha dimostrato quanto crede nel ragazzo, nel livello che ha raggiunto attraverso il lavoro di questi anni, ma anche nei margini di miglioramento che ha ancora davanti a sé. Un sentimento corrisposto, perché il più piccolo degli Esposito all'Inter respira aria di casa", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Legami consolidati nel tempo e che costituiscono la base perfetta su cui lavorare per alzare sempre di più l'asticella. È ciò che cerca ora Esposito, al secondo anno di Inter, consapevole che la firma apposta sul contratto rappresenti per lui anche un motivo di ulteriore responsabilità nei confronti dell'ambiente. Muscoli e spalle larghe non gli mancano di certo per inseguire un ulteriore step di crescita fin da subito", aggiunge il quotidiano.