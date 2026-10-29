Il tecnico nerazzurro dovrà contare sugli stessi calciatori attualmente a disposizione
Chivu onesto e furioso. Stankovic bocciato? Mercato a impatto zero. E l'arbitro...
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Archiviata la faticosa vittoria ottenuta sul campo del Venezia, per l'Inter è già tempo di pensare al derby di Milano: i nerazzurri di Chivu affronteranno sabato sera il Milan di Amorim, ma nel frattempo non arrivano novità positive dall'infermeria.
Come conferma Sky Sport, nessuno degli attuali cinque infortunati (Lautaro, Stones, Pavard, Jones e Luis Henrique) riuscirà a recuperare in tempo per la stracittadina milanese. In attacco favorita la coppia composta da Thuram ed Esposito, con Bonny che partirà inizialmente dalla panchina. Probabile qualche cambio rispetto all'undici iniziale visto a Venezia.
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