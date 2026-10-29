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Il derby tra Milan e Inter diventa protagonista della notte di Halloween: si gioca sabato a San Siro alle ore 20.45. La sfida tra le due squadre sarà trasmessa anche in chiaro, c'è l'accordo.

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Dove e come? Nel Regno Unito su BBC Two, uno dei canali della televisione pubblica britannica. Per quanto riguarda la copertura in Italia, la partita sarà trasmessa contestualmente da DAZN e da Sky, essendo il derby uno dei big che le due emittenti si sono spartite a inizio stagione.

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Come evidenzia Calcio e Finanza, "la trasmissione della partita rientra nell’accordo firmato lo scorso agosto per la stagione 2026/27. L’intesa prevede la trasmissione nel Regno Unito di 38 partite di Serie A, tra dirette televisive e streaming, attraverso BBC ALBA e BBC Sport. Più precisamente BBC ALBA trasmetterà 19 partite di Serie A in diretta con telecronaca in gaelico e commento in inglese, mentre BBC Sport trasmette in streaming altre 19 partite in diretta su BBC iPlayer con commento in inglese.

Sky

L’intesa si basa su un accordo che BBC ALBA aveva raggiunto nella seconda metà della scorsa stagione per trasmettere in diretta le partite che vedevano protagonisti i giocatori della nazionale scozzese, in vista del ritorno della nazionale sul palcoscenico dei Mondiali. La copertura per la stagione 2026/27 è iniziata domenica 23 agosto 2026, quando BBC ALBA ha trasmesso Atalanta-Sassuolo, partita valida per la prima giornata che finì 2-1 per la squadra bergamasca.

Il derby tra Milan e Inter rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del calendario e avrà quindi spazio anche sulla televisione pubblica britannica. La diretta sarà disponibile gratuitamente per il pubblico del Regno Unito, senza la necessità di un abbonamento a una piattaforma sportiva a pagamento", si legge.