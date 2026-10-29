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IL RAPPORTO AL 109%

Nel 2021/22 l'Inter spendeva per la propria rosa più di quanto incassasse attraverso i ricavi operativi. Cinque anni dopo, la situazione è completamente diversa. È uno dei dati più interessanti contenuti nell'analisi pubblicata da Football Benchmark, firmata insieme a Marco Iaria della Gazzetta dello Sport, che ripercorre l'evoluzione economica del club nerazzurro.

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Il grafico mostra due elementi: da una parte i ricavi operativi dell'Inter, dall'altra il peso del costo della squadra rispetto a quegli stessi ricavi. Ed è soprattutto il secondo dato a raccontare quanto sia cambiata la gestione del club.

Inter, dal 109% al 68%: quanto è cambiato il costo della rosa

Nella stagione 2021/22 l'Inter aveva registrato. Il costo della rosa, considerando stipendi e ammortamenti dei cartellini, pesava però per il

In sostanza, ogni 100 euro incassati dalla società, circa 109 venivano assorbiti soltanto dal costo della squadra. Prima ancora di considerare tutte le altre spese necessarie per mandare avanti il club.

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Una situazione evidentemente difficile da sostenere nel lungo periodo.

Da allora, però, il rapporto è migliorato in maniera significativa.

Nel 2022/23, stagione della finale di Champions League a Istanbul, i ricavi operativi sono saliti a 386 milioni e il peso della rosa è sceso all'82%.

Un anno dopo, nel 2023/24, il fatturato operativo è arrivato a 399 milioni, con un'incidenza dei costi ridotta al 76%.

Poi è arrivata la prima stagione completa sotto la gestione Oaktree, quella del 2024/25, caratterizzata dalla finale di Champions League e dal Mondiale per Club.

I ricavi operativi hanno raggiunto il record di 546 milioni di euro, mentre il costo della rosa è sceso al 58%.

Tutti i numeri di Football Benchmark

Stagione Ricavi operativi Costo rosa sui ricavi 2021/22 322 mln € 109% 2022/23 386 mln € 82% 2023/24 399 mln € 76% 2024/25 546 mln € 58% 2025/26 462 mln € 68%

In cinque stagioni, quindi, l'incidenza del costo della rosa sui ricavi operativi è diminuita di 41 punti percentuali.

Un miglioramento enorme, soprattutto considerando che nello stesso periodo l'Inter ha continuato a competere ai massimi livelli, raggiungendo due finali di Champions League e conquistando il ventesimo scudetto.

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