Dalla gestione Zhang all'arrivo di Oaktree, i numeri raccontano un cambiamento importante nel bilancio nerazzurro

Daniele Mari
Ralph Cano Oaktree Inter

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IL RAPPORTO AL 109%

Nel 2021/22 l'Inter spendeva per la propria rosa più di quanto incassasse attraverso i ricavi operativi. Cinque anni dopo, la situazione è completamente diversa. È uno dei dati più interessanti contenuti nell'analisi pubblicata da Football Benchmark, firmata insieme a Marco Iaria della Gazzetta dello Sport, che ripercorre l'evoluzione economica del club nerazzurro.

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Il grafico mostra due elementi: da una parte i ricavi operativi dell'Inter, dall'altra il peso del costo della squadra rispetto a quegli stessi ricavi. Ed è soprattutto il secondo dato a raccontare quanto sia cambiata la gestione del club.

Inter, il dato che spiega la svolta tra conti e bilancio. Dal 109% al 68%

Inter, dal 109% al 68%: quanto è cambiato il costo della rosa

Nella stagione 2021/22 l'Inter aveva registrato 322 milioni di euro di ricavi operativi. Il costo della rosa, considerando stipendi e ammortamenti dei cartellini, pesava però per il 109%.

In sostanza, ogni 100 euro incassati dalla società, circa 109 venivano assorbiti soltanto dal costo della squadra. Prima ancora di considerare tutte le altre spese necessarie per mandare avanti il club.

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Una situazione evidentemente difficile da sostenere nel lungo periodo.

Da allora, però, il rapporto è migliorato in maniera significativa.

Nel 2022/23, stagione della finale di Champions League a Istanbul, i ricavi operativi sono saliti a 386 milioni e il peso della rosa è sceso all'82%.

Oaktree e il valore dell'Inter

Un anno dopo, nel 2023/24, il fatturato operativo è arrivato a 399 milioni, con un'incidenza dei costi ridotta al 76%.

Poi è arrivata la prima stagione completa sotto la gestione Oaktree, quella del 2024/25, caratterizzata dalla finale di Champions League e dal Mondiale per Club.

I ricavi operativi hanno raggiunto il record di 546 milioni di euro, mentre il costo della rosa è sceso al 58%.

Tutti i numeri di Football Benchmark

Stagione Ricavi operativi Costo rosa sui ricavi
2021/22 322 mln € 109%
2022/23 386 mln € 82%
2023/24 399 mln € 76%
2024/25 546 mln € 58%
2025/26 462 mln € 68%

In cinque stagioni, quindi, l'incidenza del costo della rosa sui ricavi operativi è diminuita di 41 punti percentuali.

Un miglioramento enorme, soprattutto considerando che nello stesso periodo l'Inter ha continuato a competere ai massimi livelli, raggiungendo due finali di Champions League e conquistando il ventesimo scudetto.

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