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IL NUOVO GENERALI STADIUM

AC Milan e FC Internazionale Milano hanno svelato oggi il Generali Stadium, la loro futura casa: un nuovo stadio concepito per portare lo spirito di San Siro in una nuova era e diventare un nuovo landmark per Milano.

Più di uno stadio di calcio, il progetto rappresenta un investimento di lungo periodo sul futuro di due tra i Club più storici del calcio mondiale, una nuova casa per generazioni di tifosi e una destinazione pensata per contribuire allo sviluppo culturale, economico e urbano della città.

La presentazione segna una tappa importante di un percorso che continua a trasformare l’ambizione in realtà. Offre il primo sguardo d’insieme su uno stadio pensato per onorare l’eredità di San Siro e, al tempo stesso, per creare un’esperienza di livello mondiale per il futuro del calcio.

Il progetto nasce da una visione di lungo periodo condivisa dai Club e dalle rispettive proprietà, RedBird Capital Partners e Oaktree, parte della piattaforma di credito di Brookfield. Rappresenta un investimento strategico sul futuro di entrambe le organizzazioni: crea l’infrastruttura necessaria per sostenere risultati sportivi duraturi, aprire nuove opportunità di crescita e rafforzare la capacità di competere e vincere ai massimi livelli internazionali.

Allo stesso tempo, il progetto riflette un’ambizione più ampia: contribuire alla modernizzazione del calcio italiano e consolidare il posizionamento di Milano come una delle città europee più dinamiche, innovative e riconosciute a livello globale.

La visione architettonica porta la firma di Foster + Partners e MANICA, guidati da Lord Norman Foster, tra i protagonisti più autorevoli dell’architettura contemporanea, e David Manica, riferimento internazionale nella progettazione di stadi all’avanguardia. Legati da una collaborazione che risale al progetto del nuovo Wembley Stadium di Londra, uniscono eccellenza architettonica e competenza nella progettazione di stadi per dar vita a una destinazione radicata nell’identità di Milano e saldamente rivolta al futuro.

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