Il nuovo stadio di Inter e Milan, a San Siro, si chiamerà Generali Stadium. I due club hanno siglato un accordo per il 'naming rights' con la principale compagnia assicurativa italiana e una delle più importanti di Europa.

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L'annuncio è stato dato nel corso di un briefing con la stampa al Castello Sforzesco di Milano per la presentazione del nuovo impianto che dovrebbe essere inaugurato per la stagione 2031/32. La struttura sarà in diagonale, con una forma a catino.

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La forma del nuovo stadio

Lo stadio avrà forma di un catino, posizionato su un podio che lo sopraeleverà. L'esterno avrà forma diagonale e avrà nome della compagnia di assicurazioni italiana ben visibile all'esterno