I due club hanno siglato un accordo per il 'naming rights' con la principale compagnia assicurativa italiana
VIDEO FCIN1908 / Presentazione nuovo stadio Inter-Milan, la protesta della Curva Nord
Il nuovo stadio di Inter e Milan, a San Siro, si chiamerà Generali Stadium. I due club hanno siglato un accordo per il 'naming rights' con la principale compagnia assicurativa italiana e una delle più importanti di Europa.
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
L'annuncio è stato dato nel corso di un briefing con la stampa al Castello Sforzesco di Milano per la presentazione del nuovo impianto che dovrebbe essere inaugurato per la stagione 2031/32. La struttura sarà in diagonale, con una forma a catino.
La forma del nuovo stadioLo stadio avrà forma di un catino, posizionato su un podio che lo sopraeleverà. L'esterno avrà forma diagonale e avrà nome della compagnia di assicurazioni italiana ben visibile all'esterno
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Infortuni
Inter, nessuna novità dall'infermeria in vista del derby: Chivu non recupera gli infortunati, le ultime
La societa
Inter, il dato che spiega la svolta tra campo e bilancio: dal 109% al 68%! Di cosa si tratta
Dove vedere la partita
C'è l'accordo, il derby Milan-Inter sarà visibile anche in chiaro! Ecco dove e come
Ultima ora
Topalovic, primo gol in Serie B: rendimento, condizioni del prestito e posizione dell'Inter
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti