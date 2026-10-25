La prossima settimana potrebbe portare in dote all'Inter alcune novità positive dall’infermeria. Le riporta oggi Tuttosport
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La prossima settimana potrebbe portare in dote per Chivu alcune novità positive dall’infermeria. Le riporta oggi Tuttosport nella sua edizione odierna: "Dei cinque giocatori dell'Inter in questo momento ai box, almeno due sembrano più avanti nel loro percorso. Si tratta di Jones e Pavard, le cui speranze di rientrare prima della sosta di novembre sembrano concrete.
Entrambi ai box a causa di un problema agli adduttori della coscia destra ma di diversa entità, dovrebbero tornare a lavorare sul campo dopo la trasferta di Venezia, in programma nel turno infrasettimanale che procede il derby di Milano. Toccherà poi a Chivu decidere quando convocarli. Difficile siano tra i convocati per il match contro i rossoneri, ma se tutto procederà secondo i piani saranno sul volo per Rotterdam, a disposizione per la trasferta del 3 novembre contro il Feyenoord.
Servirà di sicuro qualche giorno in più invece a Stones, che ha messo nel mirino la gara con il Como dell’8 novembre. Bisognerà invece attendere Atalanta-Inter del 22 novembre, dopo gli impegni delle nazionali, per rivedere Lautaro Martinez e Luis Henrique".
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