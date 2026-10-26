Nel corso della trasmissione Fuoriclasse su DAZN, all’interno dello studio si discute dell’episodio in Inter-Fiorentina del mancato rigore concesso ai nerazzurri di Chivu per il contatto in area di rigore tra Thuram e Viery.

Pochi dubbi per gli opinionisti sulla dinamica dell’azione e sull’errore dell’arbitro Mariani, che non ha assegnato il penalty, così come del VAR, che non ha corretto la decisione errata di campo.

Rigore Inter, scontro Behrami-Rocchi

Behrami: “Thuram? Di nuovo, come a Bologna, non è stato concesso un calcio di rigore su un fallo netto, ed è una cosa che mi viene anche difficile da capire. Come non la vedi in dinamica? È abbastanza chiara, è evidente! Scorsa settimana, anche se vogliamo, sullo storico del ragazzo ti ha dimostrato che non è uno che si butta, ed è in una situazione di 1-0 per la Fiorentina al 65', poteva veramente cambiare totalmente la gara, poi l'Inter è riuscito a recuperarla nonostante questo errore, però diciamo che è una cosa che si sta un po' ripetendo troppo spesso e sono errori molto gravi”.

Rocchi: “Non sono secondo me molto gravi perché sono cose dal campo, sono dinamiche dal campo che secondo me ci possono stare. Quando si tratta di tackle, quindi gamba con gamba, è sempre una situazione più difficile da valutare. Qua probabilmente l'arbitro si è fatto magari un pochino trarre in gamba dal discorso che l'attaccante ci marcia un po' sopra su questo contatto…”.

Behrami: “Scusa Gianluca, ma scorsa settimana è uguale così. Come fai a dire che è un rigore che puoi non dare?”.

Rocchi: “Sono rigori che puoi dare e non puoi dare, sono rigori che puoi concedere perché assolutamente sì, però non è un gesto clamoroso secondo me come ho visto altre cose, questa è la mia opinione. Poi sono rigori che se concedi nessuno ti può dire che non lo sia, questa è fuori discussione. Ricordiamoci che la linea del VAR di quest'anno per scelta della Commissione è una linea molto alta, per cui per vedere un intervento da quello che stiamo vedendo dobbiamo aspettare un intervento molto alto”.

Behrami: “Ho capito, però un rigore che puoi dare o non puoi dare è su una spinta, su che non riesci a capire quanta spinta c’è. Su un contatto del genere per me, non esiste un rigore che puoi dare o non puoi dare su contatti così”.

Rocchi: “Per me è un rigore se mi chiedi a me, vedendolo così, però ti dico anche che posso capire il motivo per cui l'albero non lo concede, perché se tu guardi il difensore sei più portato a darlo, se tu segui l'attaccante puoi avere dei dubbi”.