GUARRO e PACE: Facciamo chiarezza su Calhanoglu. Timore Juve? Cosa gli ha detto l'Inter

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Corsa contro il tempo per Lautaro Martinez per esserci contro l'Atalanta domenica sera alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali. C'è già un piano per il suo utilizzo in casa Inter e lo racconta oggi La Gazzetta dello Sport.

Getty

"L'argentino ha subito tutt’altro trauma rispetto a Thuram e, dopo uno stiramento ai flessori della coscia sinistra, non può regalare le stesse certezze all’allenatore. Il piano di rientro del capitano è, quindi, più prudente anche se ben avviato: in settimana ci sarà il ritorno in gruppo e, se tutto continuerà ad andare bene, si prospetta una mezz'oretta in campo in casa della Dea".