GUARRO e PACE: Facciamo chiarezza su Calhanoglu. Timore Juve? Cosa gli ha detto l'Inter

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Si sta per concludere la sosta delle nazionali, con ancora partite oggi e domani: una pausa non particolarmente positiva per l'Inter visti i vari acciacchi muscolari cominciati con Ange-Yoan Bonny e Marcus Thuram ancor prima che partissero i vari impegni. Secondo il Corriere dello Sport, "negli ultimi due giorni il telefono del tecnico nerazzurro ha squillato nuovamente. Dallâ€™altro lato câ€™erano i responsabili dello staff medico nerazzurro, come sempre in contatto con i loro colleghi delle varie selezioni. Il primo aggiornamento ha riguardato Piotr Zielinski, tenuto fuori dai convocati per Romania-Polonia di sabato.

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Prima che il commissario tecnico Urban lo annunciasse in conferenza, Chivu sapeva giÃ tutto. Lâ€™altro squillo di telefono per Chivu Ã¨ servito invece per un aggiornamento sulle condizioni di un difensore. Manuel Akanji, rimasto in campo per novanta minuti in Slovenia-Svizzera di venerdÃ¬ scorso, ha lasciato il ritiro della sua nazionale alla vigilia dellâ€™ultimo impegno di Nations League contro la Scozia. Il comunicato della federazione elvetica parla di lieve problema fisico: dovrebbe trattarsi di un principio di affaticamento che non preoccupa lâ€™Inter, pronta a riabbracciare il giocatore e a tirarlo a lucido giÃ per la gara di domenica contro lâ€™Atalanta.

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«Manuel non Ã¨ disponibile, ma ho diverse opzioni, faremo dei cambiÂ», ha confermato in conferenza stampa il selezionatore Murat Yakin, che ha quindi liberato in via precauzionale Akanji. Il difensore sarÃ comunque rivalutato in queste ore dallo staff nerazzurro. Degli undici giocatori dellâ€™Inter convocati dalle varie nazionali, oltre a Zielinski, rimane al momento quindi in corsa soltanto Carlos Augusto: il brasiliano cercherÃ riscatto dopo la sconfitta contro il Giappone di qualche giorno fa. E Chivu spera di non ricevere altre telefonate".