GUARRO e PACE: Facciamo chiarezza su Calhanoglu. Timore Juve? Cosa gli ha detto l'Inter

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"Il vero giallo riguarda invece Piotr Zielinski". Così Tuttosport nella sua edizione odierna nel parlare dei vari giocatori dell'Inter in giro per il mondo: non è stata una sosta particolarmente positiva visti i vari problemi fisici, da Bonny e Thuram inizialmente a Stankovic, Akanji e il polacco. Ecco come sta davvero il numero 7 nerazzurro: "Sabato il centrocampista non ha giocato contro la Romania, gara che la Polonia ha perso mettendo in discussione la propria classifica (domani perdendo con la Svezia potrebbe addirittura retrocedere in League C).

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Prima si era sparsa la voce di un virus influenzale, quindi è emerso un problema alla pianta del piede. Lo staff medico dell’Inter si è subito messo in contatto con il centrocampista che ha rasserenato tutti, ma dopo la gara con la Romania, il ct Urban ha allarmato così: «Eravamo fiduciosi che Piotr potesse recuperare e non abbiamo dato troppo peso al fatto che avesse saltato uno o due giorni di allenamento. Tuttavia, si tratta di un tipo di infortunio per cui è difficile stabilire se si risolverà in tre giorni o in tre settimane. Speriamo che sia disponibile per la prossima partita».

Zielinski, stando alle notizie in arrivo dalla Polonia faticherebbe a scattare e fare i cambi di direzione. Probabilmente si tratta di un’infiammazione che alcuni giorni non crea problemi, in altri sì. Il giocatore non è stato rimandato a casa, dunque Urban conta di recuperarlo per provare a salvare anche la propria panchina. A Milano rimangono però all’erta, perché l’infortunio che potrebbe essere smaltito in 24-48 ore, potrebbe poi riproporsi nei prossimi giorni o settimane. Dunque Zielinski rischia di dover essere gestito, non una grande notizia per Chivu che già deve usare il misurino con Calhanoglu e non potrà contare per un mese sulla terza alternativa al ruolo di regista, Stankovic jr".