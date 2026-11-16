GUARRO e PACE: Facciamo chiarezza su Calhanoglu. Timore Juve? Cosa gli ha detto l'Inter

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COME STA THURAM

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"Che Thuram sarà il Marcus tornato a Milano dopo l’ultimo, sfuggente rendez-vous in patria, un rapidissimo viaggio nella foresta di Clairefontaine senza neanche il tempo di disfare per intero il bagaglio? Che attaccante riabbraccia l’Inter, dopo che un leggerissimo affaticamento ha tolto al francese l’amata maglia Bleu? È ancora il trascinatore della compagnia, come nell’ultimo tratto in nerazzurro, il migliore di sempre, o cederà le responsabilità ad altri?". Questi gli interrogativi che si pone oggi La Gazzetta dello Sport sull'attaccante francese, pronto a mettersi a disposizione dei nerazzurri dopo aver smaltito il leggerissimo problema muscolare che gli ha impedito di giocare con la Francia.

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In ogni caso, è pronto a riprendersi l’Inter già da domenica a Bergamo, titolare inciso nella pietra, come da consuetudine ormai: dall’ultima sosta le ha giocate tutte dall’inizio, 9 su 9. Diventano 12 se il nastro torna ancora un po’ indietro, si va dal viaggio a Madrid dell’8 settembre alla lezione a Como del 10 novembre. Proprio mentre era ormai al decollo, Marcus è stato costretto al piccolo e improvvido stop, anche per il tanto impegno precedente.

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Non ha potuto respirare il nuovo clima della Nazionale di Zizou, una specie di zio per i Thuram. Si è concesso giusto un paio di sedute nel centro federale di Clairefontaine, poi è stato spedito via per rituffarsi immediatamente negli affari italiani. In fondo, è come se non avesse mai staccato dal gruppone di Chivu, anche perché il suo stato di salute non era preoccupante per entrambi gli staff medici, quello della Francia e quello dell’Inter: Marcus doveva fermarsi giusto qualche giorno, ma sta già bene. Gli esami fatti prima a Parigi e poi a Milano avevano tolto le ombre in due momenti differenti. Adesso che ha staccato, Thuram potrebbe allenarsi con gli altri già domani, nel giorno di ripresa stabilito ad Appiano.

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