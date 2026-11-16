GUARRO e PACE: Facciamo chiarezza su Calhanoglu. Timore Juve? Cosa gli ha detto l'Inter

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Piccolo allarme ieri in casa Inter dopo il comunicato della Svizzera: Manuel Akanji ha lasciato il ritiro elvetico per un piccolo intoppo muscolare e non verrà rischiato. E, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha già svolto i primi controlli che hanno già dato un quadro sulle sue condizioni.

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Scrive il quotidiano: "Manuel Akanji è già di ritorno a Milano, del resto la sua Svizzera ha strappato in anticipo la promozione alla Lega A di Nations League e non serve rischiare troppo. Anche per questo l’affaticamento muscolare del difensore nerazzurro è stato affrontato con particolare cautela: gli è stato permesso di staccare e lasciare il ritiro.

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Per precauzione salterà la partita di oggi contro la Scozia, ininfluente per il primo posto nel girone. Le condizioni del 31enne svizzero non destano particolare preoccupazione anche perché in patria sono stati fatti subito gli esami, condivisi con lo staff medico nerazzurro: Akanji sarà visitato nuovamente alla ripresa, ma la trasferta di Bergamo non è da considerarsi impossibile".