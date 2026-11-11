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SVIZZERA

Manuel Akanji, difensore dell'Inter, ha parlato oggi in conferenza stampa dal ritiro della Svizzera. Ecco le sue parole partendo dal compango Granit Xhaka: "Granit è sicuramente più diretto di me. Caratterialmente siamo diversi. Io lascio andare un po’ di più le cose. Ho parlato con lui, soprattutto domenica, quando ho visto che era stato sostituito. Purtroppo la situazione non sembra molto buona. Spero possa tornare in campo velocemente, ma prima di tutto è importante che recuperi bene.

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Embolo? Per me non si tratta soltanto del ruolo di capitano, ma anche del fatto di essere un amico. È questo l’aspetto decisivo. Cerco di sostenere Breel nel miglior modo possibile, ma naturalmente anche di comprendere il punto di vista della Federazione e della squadra. Credo che al momento la situazione si sia in qualche modo calmata. Vedremo come andranno avanti le cose.

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Tante presenze? È molto importante ascoltare il proprio corpo. Ma finora sto bene. Ormai so cosa devo fare per recuperare nel miglior modo possibile tra un incontro e l’altro", riporta RSI.

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