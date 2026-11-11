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Inter Campus non fa più parte dell'Inter. La notizia arriva dal quotidiano La Stampa che racconta come dall'estate scorsa il progetto fondato da Massimo Moratti nel 1997 non faccia più parte del percorso del club. La fondazione benefica è parte della storia nerazzurra degli ultimi 30 anni ma è un progetto che si distacca ormai da qualche mese dall'Inter.

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"Dal 21 luglio scorso il progetto Inter Campus è portato avanti esclusivamente dalla Fondazione We are the Campus, creata dalle famiglie Moratti e Tronchetti Provera. Nel board siedono Massimo e Milly Moratti con i figli Carlotta, Celeste, Maria, Angelomario e Giovanni; Marco Troncetti Provera con il figlio Giovanni", si legge nell'articolo pubblicato dal quotidiano.

"La decisione è nata dopo che l’Inter, in seguito all’avvento del Fondo Oaktree, ha scelto di modificare il suo approccio alle attività benefiche creando Fondazione Inter che ha preso il posto di Inter Futura, il veicolo societario guidato da Carlotta Moratti nel quale rientrava Inter Campus. La nuova Fondazione Inter si propone di svolgere attività benefiche in Italia e nel mondo “tramite erogazioni di risorse economiche, beni o servizi”. È probabile che non rientri più in questo raggio d’azione un intervento come Inter Campus che, invece, vive grazie a una presenza tangibile in 31 Paesi del mondo con 300 operatori locali al servizio di bambini bisognosi dai 6 ai 13 anni", spiega ancora il quotidiano.

Inter Campus è un progetto premiato più volte dall'ONU per la funzione sociale che svolge attraverso il calcio ed è uno dei progetti di solidarietà e beneficenza più noti nel mondo. Opera in diversi Paesi, Africa, Sud America, Europa dell'Est, Asia.

"I Bambini di 31 paesi in tutto il Mondo ringraziano l'Inter che li ha accompagnati nella magnifica avventura di Inter Campus per 30 anni. D'ora in poi continueranno ad esprimere la loro felicità con la nuova Fondazione We Are The Campus. Ci dispiace non poter più giocare in nome dell'Inter, che comunque rimarrà nel nostro cuore, così come sulle nostre maglie”, si legge in un comunicato diffuso in queste ore da Massimo Moratti e da sua figlia Carlotta.

"Di fatto questa separazione chiude anche l'ultimo legame societario che era rimasto tra Moratti e l'Inter. La notizia colpisce ancora di più perché pochi giorni fa nel report di sostenibilità pubblicato dall’Inter, a corredo del bilancio, Inter Campus veniva elogiato come uno dei pilastri dell'impegno civile del club nerazzurro", spiega lo stesso articolo del quotidiano torinese. L'ultimo bilancio pubblicato risale alla scorsa stagione e We are The Campus è nata nel 2026. Resterà comunque il nome Inter e resteranno le magliette nerazzurre dei bambini di Inter Campus. "Ma saranno le famiglie Moratti e Tronchetti Provera a proseguire questo viaggio che sorprendentemente esce dal percorso del club nerazzurro", conclude il quotidiano.

(Fonte: La Stampa)