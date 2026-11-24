Inter, la spina che si stacca e le colpe di Chivu. Il sistemico Calhanoglu e il dilemma Stankovic

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L’Inter è in ansia per Hakan Calhanoglu: sono in programma per oggi gli esami strumentali del centrocampista turco dopo il problema muscolare ai flessori della gamba destra accusato domenica sera.

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Secondo Tuttosport, "la speranza di Chivu, dell’atleta e di tutto il mondo interista è che sia riuscito a fermarsi in tempo, ma l’esigenza di accertamenti approfonditi a due giorni da quelle espressioni poco rassicuranti, unite alla difficoltà di corsa nei momenti prima della sostituzione, oltre soprattutto allo storico del giocatore, impongono la massima prudenza e fanno temere pure a una possibile lesione. L’eventuale grado stabilirà le ipotetiche tempistiche di recupero, con Calhanoglu che potrebbe aver chiuso in anticipo il 2026.

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Il regista infatti negli ultimi due anni, ultimo ko compreso, ha subito ben 12 infortuni di natura muscolare - quest'ultimo è il secondo stagionale - motivo per cui è impensabile che l’Inter affretti un suo rientro in campo prima del previsto –, discorso che dovrà valere anche lato giocatore, per evitare rischi inutili – e che fa presupporre quindi – dopo 34 partite saltate in circa 24 mesi - che possa tornare a dirigere la mediana nerazzurra solo nel 2027".