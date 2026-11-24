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L’Inter continua ad avere problemi nel reparto arretrato. L’assenza di un centrale di esperienza come De Vrij o Acerbi si sente e Chivu non ha ancora trovato l’assetto definitivo. In attesa di trovare una soluzione, il club ha iniziato a guardarsi attorno.

“Non è vero che la migliore difesa sia il requisito minimo dello scudetto: l’Inter di Chivu lo ha dimostrato nella scorsa stagione, dominando anzi il campionato con il miglior attacco e concedendo più gol di Como, Roma e Juventus. Però i numeri di oggi cominciano a essere pericolosi: dopo il 4-4 di Bergamo, e la rabbia per una vittoria buttata via, inquietano gli alti e bassi di una squadra capace di grandi partite, vedi le vittorie contro Feyenoord e Como prima della pausa, e di improvvise amnesie, che sono costate care in Champions (Bruges) e anche in Serie A (il derby, oltre all’Atalanta) dove l’Inter ha conquistato 11 punti nel saldo tra rimonte effettuate e subite. Ecco, guardando il lato positivo Chivu è più avanti rispetto alle prime 12 giornate del 2025 perché ha perso tre partite in meno (una contro quattro) e arraffato 4 punti in più. Ma le avvisaglie di un cedimento strutturale, annunciate da periodici scricchiolii del telaio, sono sempre sotto gli occhi dell’allenatore e dei dirigenti, che stanno provando a risolvere i problemi ma per il momento non hanno individuato la soluzione definitiva”, analizza La Gazzetta dello Sport.

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“La questione mentale è sempre in cima al dibattito interno: la cosiddetta sindrome della vittoria, preconizzata in estate dal presidente Marotta, si insinua di tanto in tanto nelle gambe dei giocatori, che hanno smarrito la ferocia agonistica dello scorso anno e tendono a rilassarsi nella comodità del gioco. Contro l’Atalanta, tre volte in vantaggio di due gol, l’Inter ha abbassato le pressioni e l’attenzione, diventando troppo passiva e restituendo speranza a un avversario che sembrava già fuori dal match. Al pareggio hanno contribuito episodi sfavorevoli, come il rimpallo sull’1-2 di Elmas e il rigore casuale provocato da Bastoni per il 4-4 a tempo scaduto. Ma già in altre circostanze le disattenzioni c’erano state e non avevano generato disastri grazie a un legno, un errore, una parata. Quindi il tema è centrale”.

“Centrale, già, come il ruolo di leader della difesa che per un motivo o per un altro non è stato ancora assegnato: Chivu ha finora alternato in mezzo al terzetto Akanji, Bisseck, Stones e Bastoni senza quasi mai ottenere la necessaria stabilità. Proprio la prolungata assenza di Stones, che era stato ingaggiato per migliorare il reparto in termini di esperienza e personalità, ha lasciato un vuoto enorme, che l’evidente involuzione di Akanji ha aggravato: in 16 partite tra Italia ed Europa sono stati incassati 9 gol in più dell’anno scorso. A oggi la società non prevede di tornare sul mercato a gennaio ma ha cominciato a scrutare il panorama delle occasioni. Non si esclude nulla. E in prospettiva dell’estate prossima si prevede un corposo investimento nel settore, magari per un profilo giovane come il laziale Provstgaard”, chiude Gazzetta.