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SPENCE

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Nell'ultima puntata di Viva El Futbol, Lele Adani ha criticato la prestazione dell'Inter a Bergamo contro l'Atalanta. Queste le parole dell'ex difensore:

Inter, i senatori si sono arrabbiati: che risposta. Spence, percorso alla Dumfries?

Getty Images

"L'Inter è stata sul doppio vantaggio per tre volte e ha buttato via la partita. Che l'Inter molte volte si specchi troppo è un dato di fatto. Una cosa negativa nella natura di questi calciatori. Ha un gioco propenso a produrre tanto, segnano tutti a turno. Nel gioco delle parti, l'Inter non specula. Chivu è così, l'anno scorso l'Inter è stata la quarta miglior difesa. Voglio parlare di una giocata: al 71', siamo sul 3-1, Krstovic è andato a pressare Spence che stava pensando a dove andare a fare l'aperitivo, disconnesso totalmente dalla situazione. E infatti praticamente ha regalato un calcio d'angolo. Poco dopo, il gol di de Ketelaere".

(Fonte: Viva El Futbol)

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