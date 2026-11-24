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Antonio Cassano, dagli studi di "Viva El Futbol", ha analizzato il pareggio ottenuto dall'Inter sul campo dell'Atalanta: "Il peggior nemico dell'Inter è l'Inter. Decide l'Inter se giocar bene, se giocar male, prende il Como e lo distrugge. L'Inter decide le sorti del campionato: è più forte, più coraggiosa, ha più qualità, più lunghezza della rosa. Sono convinto che l'Inter ha una grandissima distanza sulla Roma, è la più forte in assoluto".

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"Spence? Per me è una pippa, faceva panchina al Genoa, al Tottenham giocava e non giocava, poi si è ritrovato a giocare al Mondiale. Non mi piaceva tanto Dumfries, ma era funzionale a tutta fascia, tutta la vita lui. Tutta la vita anche Diouf, che non sto capendo cosa sta succedendo, prima giocava, era titolare fisso, convocato anche da Zidane. Adesso, tutto d'un tratto, gioca sempre Spence, che è un giocatore improponibile, ha rimesso lui in gioco l'Atalanta, regala il calcio d'angolo perchè ha la palla sul destro per rinviare o eventualmente proteggere, la proteggi sempre dalla parte del fallo laterale. Se tu fai una giocata al contrario, il calcio nella tua testa non c'entra niente: puoi giocare a basket, a baseball, tutt'altro. Uno che gioca nell'Inter e nell'Inghilterra non può fare un errore del genere".

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"L'Inter era in gestione: 3-1, 4-2. La qualità dell'Inter anche quando entra Jones, che è il centrocampista più forte dopo Calhanoglu perchè Mkhitaryan ormai è in fase calante ma ha fatto una buona partita. Stankovic è un giovane, non posso pensare che entri 15 minuti e non corre. Non hai tolto Xavi, Iniesta e Messi. I cambi di Chivu? Ma se non metti Lautaro sul 4-2 quando lo metti? La gente critica Lautaro per cosa? Un mese e mezzo che sta fermo, l'hai buttato dentro sul 4-2 per farlo giocare un pochino. Non vai a pensare al disastro che l'Inter ha fatto, buttando via 2 punti".