Dopo una settimana di vacanza, i giocatori rimasti a Milano tornano oggi alla Pinetina

Gianni Pampinella
Cordoba

VIDEO FCIN1908 / Cordoba: "L'Inter deve sempre lottare per cose importanti. Chivu sa..."

Inter Dimarco
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Dopo una settimana di vacanza, i giocatori rimasti a Milano tornano oggi alla Pinetina per iniziare a preparare la prossima sfida che sarà contro il Parma. Chivu non avrà a disposizione 12 giocatori convocati con le rispettive nazionali, ma al tempo stesso ritrova giocatori importanti.

Calhanoglu
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Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro avrà recuperato praticamente tutti gli infortunati: "Da Calhanoglu (dopo il risentimento muscolare all’adduttore destro) a Dimarco (rientrato lunedì scorso da Coverciano), passando per Spence, che ancora deve esordire in nerazzurro. Maggiore cautela, e qualche dubbio in più sul fatto di rivederlo subito in campo a fine sosta, su Stones, le cui condizioni comunque vengono monitorate quotidianamente".

Stones

(Gazzetta dello Sport)

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