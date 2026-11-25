Attorno al 40esimo della gara di Champions League contro lo Stoccarda, Alessandro Bastoni ha chiesto il cambio alla panchina dell'Inter. Il difensore nerazzurro ha indicato la coscia sinistra e ha fatto cenno di non riuscire a proseguire la partita. È stato sostituito da Federico Dimarco che è riuscito a fare davvero pochi minuti di riscaldamento.

In campo Carlos Augusto ha preso il suo posto in difesa e l'esterno ha preso il posto del brasiliano che stava giocando da esterno a sinistra dal primo minuto.

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Il calciatore italiano si è accomodato in panchina accanto a Lautaro Martinez e ha parlato con lui di quanto accaduto. Nelle prossime ore si capirà di più sul difensore e sul suo infortunio.