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Niente Roma per Hakan Calhanoglu: si rivedrà dopo la sosta. Ma non ci sarà all'Olimpico nemmeno John Stones, che deve ancora sostenere gli esami strumentali, ma per il quale si teme uno stop anche più lungo.

Getty Images

Spiega Tuttosport: "Calhanoglu salterà il big match con la Roma - su questo non c’erano già dubbi - ma dovrebbe comunque andare in Nazionale: venerdì Vincenzo Montella farà le convocazioni e risulta difficile pensare che possa non precettare il suo capitano con la sosta extralarge e quattro gare in calendario. Situazione più fosca per Stones che, alla prima da titolare in nerazzurro, ha subito alzato bandiera bianca per un problema ai flessori della coscia sinistra.

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Nel suo caso è evidente che ci sia stata una lesione e gli esami strumentali dovranno soltanto certificare l’entità del problema, quindi inquadrare i tempi di recupero. Per l’inglese il timore è che possa saltare anche qualche partita dopo la sosta".