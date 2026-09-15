Niente gara contro la Roma per Hakan Calhanoglu: il centrocampista turco si è infatti fermato a causa di un risentimento all'adduttore

Marco Astori
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Niente gara contro la Roma per Hakan Calhanoglu: il centrocampista turco si è infatti fermato a causa di un risentimento all'adduttore.

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Secondo quanto riferisce Sky Sport, però, il suo stop non dovrebbe essere lungo: dal club nerazzurro filtra ottimismo sul fatto di riaverlo già al rientro dopo la sosta per le nazionali.

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C'è quindi fiducia perché sia disponibile al rientro contro il Parma: non c'è grande preoccupazione per questo infortunio.

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