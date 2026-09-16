Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato dell'Inter dopo la rimonta di San Siro contro l'Udinese:

L'Inter è troppo, troppo superiore a tutte le altre squadre. Con l'Udinese l'Inter ha avuto assenti, cioè comunque in partenza fuori, Provedel, Bisseck, Pavard, Dimarco, Calhanoglu, Curtis Jones, Sucic, Luis Enrique, Lautaro, Bonny e Spence. Una squadra che fa quarta in campionato. E non ci stavano questi qua, non c'erano. Cioè l'Inter è una roba mostruosa. L'Inter lo scorso anno ha fatto 90 punti con una sedia in porta e sta continuando. Se il portiere para quanti punti fa? Siamo stati per una questione di rosa magari a 15 e non a 22 come adesso a dire: sì però quando non c'è Calhanoglu, sì però quando non c'è Lautaro, sì però quando non c'è Acerbi. Oggi puoi fare proprio l'insalata russa, come te pare...".