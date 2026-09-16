Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Sono ore di discussione, in ottica Inter, sulla questione portiere: dopo gli errori di Josep Martinez, c'è chi reclama Ivan Provedel titolare contro la Roma sabato sera.

Getty Images

E c'è un retroscena sull'ex Lazio svelato oggi dal Corriere dello Sport: "Ora il vice di Pepo è Provedel, ingaggiato come alternativa di sicurezza. E anche lui, presto, avrà la sua occasione.

Getty Images

Anzi, l’avrebbe avuta probabilmente già con l’Udinese. Ma dopo Madrid non era il momento di cambiare. Sarebbe stato controproducente. Così l’ex-Lazio dovrà avere ancora un po’ di pazienza".