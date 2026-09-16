Sono ore di discussione, in ottica Inter, sulla questione portiere: dopo gli errori di Josep Martinez, c'è chi reclama Ivan Provedel titolare

Marco Astori
Robinson del Monza

VIDEO / Inter letteralmente stregata da Robinson del Monza: gli scenari

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Sono ore di discussione, in ottica Inter, sulla questione portiere: dopo gli errori di Josep Martinez, c'è chi reclama Ivan Provedel titolare contro la Roma sabato sera.

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E c'è un retroscena sull'ex Lazio svelato oggi dal Corriere dello Sport: "Ora il vice di Pepo è Provedel, ingaggiato come alternativa di sicurezza. E anche lui, presto, avrà la sua occasione.

Martinez Provedel
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Anzi, l’avrebbe avuta probabilmente già con l’Udinese. Ma dopo Madrid non era il momento di cambiare. Sarebbe stato controproducente. Così l’ex-Lazio dovrà avere ancora un po’ di pazienza".

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