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L'Inter prosegue l'avvicinamento alla prima di campionato in programma sabato 22 agosto a San Siro con il Monza. Domani sera sarà in campo a Bari contro il Betis, sicuro assente il nuovo acquisto Spence, ma non solo.

Getty Images

"Altra giornata di allenamenti, oggi, ad Appiano Gentile per l’Inter che vive una nuova vigilia. Domani infatti la squadra partirà in mattinata per trascorrere un Ferragosto di pallone allo stadio San Nicola di Bari. Lì Cristian Chivu e i suoi alle 19.15 giocheranno l’ultima amichevole di questo precampionato — con i nerazzurri imbattuti — contro il Betis Siviglia", scrive La Gazzetta dello Sport.

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"L’allenatore romeno domani, a una settimana esatta dall’inizio del campionato, non avrà a disposizione l’ultimo arrivato Djed Spence e con tutta probabilità Marcus Thuram. L’attaccante francese, reduce da un fastidioso infortunio al polpaccio che gli ha impedito di giocarsi il Mondiale (si è visto soltanto per un minuto nella seconda partita della fase a gironi e poi nulla più). Il francese insomma difficilmente prenderà parte a questo test: al momento è complicato ipotizzare anche una sua convocazione. Per Chivu pochi dubbi: inutile rischiare Marcus in vista della prima di A", aggiunge Gazzetta.