Finalmente arrivano dall'infermeria arrivano buone notizie per Cristian Chivu. Dopo settimane in cui il tecnico ha dovuto fare di necessità virtù senza possibilità di ruotare troppo a causa proprio degli infortuni, contro il Como ritrova due pedine importanti: Curtis Jones e John Stones. I due giocatori inglesi ieri si sono allenati in gruppo e saranno convocati per la sfida alla squadra di Fabregas.

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"I due infortunati hanno finalmente ripreso a sudare, almeno parzialmente, con i compagni dopo giorni di allenamenti personalizzati sul campo successivi a infortuni fastidiosi. Rivederli assieme ai compagni è un primo passo, ma il calendario del recupero definitivo è già tracciato: oggi il riposo concesso a tutta la squadra varrà anche per gli inglesi, mentre soltanto Lautaro Martinez e Luis Henrique continueranno a popolare Appiano, poi da domani Jones e Stones torneranno completamente alle sedute di gruppo. Tradotto, a meno di colpi di scena, tutti e due torneranno ad essere convocati contro Fabregas", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

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"La noia muscolare alla coscia sinistra di Lautaro è stata la più fastidiosa tra quelle dei nerazzurri, ma la pausa sembra cadere al momento giusto. L’obiettivo, raggiungibile, è esserci per la prima partita dopo le nazionali, in casa dell’Atalanta il 22 novembre. Senza di lui Marcus Thuram è cresciuto in ogni aspetto, dai gol alla leadership, mentre Pio e Bonny sgomitano a turno. Assieme al Toro, ora è rimasto solo altro nerazzurro costretto a lavorare da solo, ma Luis Henrique è più avanti rispetto al compagno nobile. Ci fosse stato giusto qualche giorno in più, anche il brasiliano avrebbe potuto sperare nella convocazione".

(Gazzetta dello Sport)