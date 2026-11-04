5 gol e 6 assist in 12 partite totali tra Serie A e Champions League: numeri da urlo per Nico Paz in questa prima parte di stagione col Como. In estate il suo nome era stato accostato all’Inter soprattutto a inizio mercato. Ma cosa c’era di vero?

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A mercato chiuso, Fabrizio Romano ha svelato quanto segue proprio su Nico Paz e l’Inter. “Nico Paz la scorsa estate doveva rientrare al Real Madrid, ma il Como ci ha sempre creduto nel riuscire a contare sulla sua volontà. Posso rivelarvi che Nico ha detto in una chiamata diretta con Jose Mourinho: "Grazie mister per la stima ma voglio restare al Como, penso sia fondamentale per giocarle tutte e crescere". Mourinho e il Real, che ci contavano, si sono ritrovati un ragazzo che ha preferito restare a Como.

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Quando il Real attiva la recompra, il Como rimane in silenzio nonostante la tempesta mediatica di circa 24 ore. Si parlava tanto dell'Inter: l'Inter avrebbe voluto provarci ma lui è stato molto onesto dicendo qeste parole: "Io voglio stare al Como". Quel famoso discorso Inter è morto ancora prima di cominciare perché tutto ruotava attorno al Como che ha mantenuto la sua tranquillità forte dell'ok del giocatore”. Ora se lo gode il Como, che arriverà a San Siro proprio contro i nerazzurri per la prossima giornata di Serie A.