Serata piena di gol e di emozioni in Champions League in questo mercoledì. A partire dal Como. Crisi nera invece per il Napoli
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Serata piena di gol e di emozioni in Champions League in questo mercoledì. A partire dal Como, che con una prestazione senza senso strapazza il Lens e vince addirittura 9-1, portandosi al quarto posto nella classifica globale.
Sconfitta invece del Napoli di Max Allegri sul campo del Porto: gli azzurri, in crisi nera, attualmente si trovano al 27esimo posto, sarebbero fuori anche dai playoff.
Tra le grandi vincono l'Arsenal, il Real Madrid e il Manchester City, perde il Liverpool col Fenerbahce. Successo anche per Borussia Dortmund e Club Brugge. Inter dopo questa giornata al 15esimo posto in classifica.
Champions League, tutti i risultati e i marcatori di mercoledì 4 novembre 2026AEK Atene-Real Madrid 2-3: Koita (A), Pilios (A), Bellingham (R), Mbappé (R), Valverde (R)
Fenerbahçe-Liverpool 3-2: Greenwood (F), Brown (F), Muriqi (F), Nyoni (L), Isak (L)
Borussia Dortmund-Betis 2-1: Fabio Silva (D), Ruibal (B), Karetsas (D)
Porto-Napoli 4-1: Bednarek (P), McTominay (N), Veiga (P), Kiwior (P), Samu (R)
PSV-Club Brugge 1-2: Tresoldi (CB), Sano (P), Forbs (CB)
Lipsia-Manchester City 2-3: Lukeba aut., Baku (L), Enzo Fernandez (M), Nusa (L), Haaland (M)
Lens-Como 1-9: Douvikas (C), Douvikas (C), Nico Paz (C), Da Cunha (C), Kempf (C), Douvikas (C), Liberali (C), Aguilar (L), Baturina (C), Papaccioli (C)
Slavia Praga-Arsenal 1-2: Madueke (A), Gyökeres (A), Nowak (S)
Viking-Sabah 4-1: Mbina (S), Botheim (V), Tripic (V), Falchener (V), Botheim (V)
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