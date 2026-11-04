L'obiettivo è costruire un singolo scenario di classifica, assegnando un risultato a ciascuna delle partite ancora da disputare

Redazione1908
mari$monto

Inter, i senatori si sono arrabbiati: che risposta. Spence, percorso alla Dumfries?

FIDUCIA INTER

L'Inter direttamente agli ottavi di finale di Champions League, senza passare dai playoff. È uno degli scenari elaborati da Football Meets Data, che ha pubblicato una nuova proiezione della classifica finale della League Phase, aggiornata al 4 novembre 2026.

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Questa volta il modello statistico ha utilizzato un criterio differente rispetto alle tradizionali simulazioni basate su migliaia di possibili risultati.

L'obiettivo è costruire un singolo scenario di classifica, assegnando un risultato a ciascuna delle partite ancora da disputare.

Champions, la simulazione FMD

Il quadro che emerge è particolarmente interessante per la squadra di Cristian Chivu.

Feyenoord-Inter
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