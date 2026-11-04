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"Mi piacerebbe ogni tanto venisse anche qualche altro compagno di squadra a dare qualche spiegazione, non sempre noi italiani. Ci metto la faccia come abbiamo sempre fatto". Queste le pesanti parole di Matteo Politano a Sky Sport dopo la debacle del Napoli sul campo del Porto.

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Negli studi dell'emittente, Paolo Di Canio, ex calciatore, ha commentato così le parole dell'esterno: "Abbiamo vissuto tutti momenti di scazzo dopo una partita, ma non vai a puntare direttamente gli stranieri: non credo possa parlare di Hojlund, abbiamo tutti la percezione dell'impegno, non puoi imputargli nulla.

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Quello che sta creando un po' di cose è un po' De Bruyne, che si crede superiore al contesto dove si trova perché se sta fuori è lesa maestà, dopo ci parli e lo rimetti in carreggiata. Arriva Politano quasi non pensando alla sconfitta ad indicare questa cosa. I giocatori devono trovare una soluzione come fa l'Inter, che è sana come società: quando non va qualcosa, si trovano perché hanno gli anticorpi, si guardano in faccia e ricominciano a correre nella stessa direzione".