VIDEO / Gimenez, Kean e... Ecco chi sono i più spreconi della Serie A ad oggi

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Ancora problemi per Moise Kean tanto che il suo rientro in campo sembra più lontano. "A seguito di un problema verificatosi durante l'allenamento, Kean si sta sottoponendo a ulteriori accertamenti medici".

LA FOTO PUBBLICATA DAL COMO CON L'ANNUNCIO DELL'ACQUISTO UFFICIALE DI MOISE KEAN

"La priorità del club è sostenere Moise nel suo percorso di recupero. Como 1907 fornirà aggiornamenti non appena avrà ulteriori informazioni da condividere", scrive il club lariano in una nota dopo che sono circolate indiscrezioni sulle condizioni fisiche del giocatore. Kean non gioca con il Como dallo scorso 20 settembre, poi gli impegni in Nazionale e la gestione del giocatore che aveva alimentato polemiche tra Fabregas e Mancini.