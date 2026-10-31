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A meno di due ore dall'inizio del derby, Cristian Chivu perde Ivan Provedel. Come fa sapere il club nerazzurro, il portiere non sarà tra i convocati a causa di una sindrome influenzale.

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Al suo posto è stato convocato il portiere dell'Inter U23 Alain Taho. Dopo Lautaro, Jones, Stones, Pavard e Luis Henrique, Cristian Chivu è costretto a fare a meno anche del portiere. Il tecnico lo aveva annunciato anche dopo la vittoria col Venezia che per il derby nessun giocatore infortunato sarebbe riuscito a recuperare per la stracittadina.