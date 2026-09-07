VIDEO / Guarro e Pace EP17: Pagelle Inter-Napoli giocatore per giocatore. E a Chivu...

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Durante la puntata di Pressing si discute del fallo di mano di Lobotka non punito dall'arbitro di Inter-Napoli:

Sabatini: "È rigore e se vai a Madrid incontri Barella dagli però un consiglio da parte mia, così lo rifiuta. Siccome il pallone resta nella disponibilità di Barella, che continuI l'azione.

Biasin: Sì, perfetto, però non mi sembra il momento di colpevolizzare Barella. No, colpevolizziamo Barella.

Sabatini: È un rigore. È un rigore. Il pallone resta lì e Barella, anziché protestare, tira. Continua l'azione. Non sto dicendo che non è rigore, eh. Non equivochiamo.

Biasin: A me sembra che stiamo un po' rischiando rispetto a un certo tipo di metro. Ora non esiste più il fallo di mano a questo punto. Io credo che sia tutto molto pericoloso perché noi nascondiamo un certo tipo di situazioni sotto la frase usiamo il metro europeo. Ma guardate che in Europa questo è rigore, cioè non è che in Europa non ti fischiano un rigore. Quindi attenzione perché adesso noi andiamo in Champions League e questi qua sono rigori, i falli, quando butti giù un giocatore ti fischiano il fallo.