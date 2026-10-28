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Sarà un Milan molto rimaneggiato quello che affronterà a San Siro alle 18.30 il Bologna. Tante assenze che non lasciano tranquillo l'allenatore rossonero, Ruben Amorim, anche in vista del derby di sabato contro l'Inter. Questo il punto di Sky Sport:

Getty Images

"Tanti infortunati, otto, ma nonostante questo Amorim prosegue con le rotazioni. Non so se il pensiero è al derby. Riposano due big: Modric e Pulisic. Confermato il 4-4-1-1 di base".

Sky

"Saelemaekers, Terracciano, Gabbia, Chukwueze e Loftus-Cheek non recuperano per il derby, le speranze sono legate sono legati a Rabiot, affaticamento al polpaccio, Moreira, affaticamento al flessore, e Gila, sovraccarico alla caviglia sinistra. Gila dovrebbe recuperare, buone possibilità anche per Moreira".

(Fonte: Sky)