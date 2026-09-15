L'esterno inglese difficilmente sarà a disposizione per il prossimo match di campionato

Fabio Alampi
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VIDEO / Destinazione Milano: il backstage dell'arrivo di Spence in casa Inter

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In casa Inter, dopo il successo in rimonta contro l'Udinese, è già tempo di pensare al prossimo match di campionato: i nerazzurri affronteranno sabato sera la Roma, in una sfida tra capoliste e ancora a punteggio pieno dopo quattro giornate.

Spence
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Per quanto riguarda la situazione infermeria, difficilmente Chivu potrà contare su Djed Spence: l'esterno inglese, ancora in attesa di esordire con la nuova maglia, secondo quanto raccolto da Fcinter1908 non dovrebbe farcela per la trasferta nella Capitale. L'ex Tottenham dovrà proseguire con il suo lavoro personalizzato prima di potersi mettere in mostra, probabilmente dopo la sosta per le Nazionali.

Spence

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