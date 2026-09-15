Era atteso il comunicato stampa ufficiale ed è arrivato. Hakan Çalhanoğlu, che ieri ha saltato la gara contro l'Udinese, si è sottoposto questa mattina a esami strumentali all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, l'ospedale di riferimento dello staff medico nerazzurri.

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Da quanto comunicato dal club in una nota pubblicata sul sito uffuciale: "Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni".

Il calciatore salterà la partita con la Roma in programma sabato e poi ci sarà la sosta per le Nazionali. L'obiettivo è riaverlo dopo la pausa per le Nazionali e c'è ottimismo in questo senso.

(Fonte: inter.it)