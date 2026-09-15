Non è ancora deciso dove si giocherà la prossima Supercoppa italiana. Inter e Lazio sanno che dovranno sfidarsi in gara secca e a fine dicembre, ma non ancora se dovranno farlo in Italia o all’estero. Una delle possibilità è sicuramente San Siro, ma non l’unica.

Settimane fa si era fatta strada anche l’ipotesi di giocare la partita in Marocco, pista che al momento sembra raffreddata e che magari potrebbe riaccendersi per le prossime edizioni.

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Stando a quanto raccolto da Fcinter1908.it, un’altra offerta potrebbe arrivare a stretto giro anche dagli Stati Uniti. La scelta definitiva dipenderà ovviamente dalla somma che dagli States metteranno sul piatto per assicurarsi la partita. In via Rosellini si aspettano sviluppi entro pochi giorni: una volta ricevuta la proposta ufficiale dovrà essere poi il consiglio di Lega a prendere la decisione finale.

(Fonte: FCINTER1908.IT)