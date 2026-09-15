L’Inter continua a monitorare i giovani più interessanti del campionato di Serie A.

Come rivelato da FCINTER1908.IT, il club nerazzurro era presente con alcuni osservatori al New Balance Stadium di Bergamo in occasione di Atalanta-Cagliari per seguire due calciatori del club sardo, Francesco Romano e Paul Mendy.

Inter, occhi su Robinson

Non solo ci sono Romano e Mendy, l’Inter seguirà per tutta la stagione e con grande attenzione, le prestazioni di Jay Robinson, classe 2007 che si sta distinguendo con la magia del Monza.

Come rivelato FCINTER1908.it, sono arrivate già le prime relazioni che lo riguardano.

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Chi è Robinson

Jay Robinson è un calciatore inglese classe 2007. Nato a Londra, l’esterno d’attacco in forza al Monza è cresciuto nel vivaio del Southampton.

Dopo tutta la trafila nel settore giovanile dei Saints, la scorsa estate si è trasferito al Monza: finora ha totalizzato quattro presenze tra Serie A e Coppa Italia, con un gol all’attivo.

Robinson ha vestito anche la maglia delle nazionali giovanili dell’Inghilterra: attualmente milita nell'Under 19, dopo aver giocato con U16, U17 e U18.